2020/07/19 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، اليوم الاحد، من ضبط عجلة نوع (كيا سبورتنج) موديل 2020 بدون معاملة كمركية.وقال بيان للهياة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، اليوم الاحد، من ضبط عجلة نوع (كيا سبورتنج) موديل 2020 بدون معاملة كمركية”، مبينة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلة معدة للتهريب في منفذ طريبيل وكالة تقدم الاخبارية.

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