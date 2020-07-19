أمانة بغداد تعلن إكمال جميع التحضيرات لمشروع مترو العاصمة

2020/07/19 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، إكمال جميع التحضيرات لمشروع مترو بغداد.

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