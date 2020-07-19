فئة “شرارة تشرين” تتحشد.. العراق على موعد مع تظاهرات عارمة في جميع المحافظات يوم غد الاثنين

2020/07/19 | 18:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستعد حملة الشهادات العليا في العراق للخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الاثنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين الحكومي، محذرين الحكومة من الرهان على تعبهم وإيقاف الاحتجاجات بعد التجاهل الكبير الذي لحق بمطالبهم منذ اشهر على خروجهم في الأيام الأولى للتظاهرات، فيما يعتبر حملة الشهادات الشرارة الاولى لانطلاق احتجاجات تشرين بعد الاعتداء عليهم […]

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