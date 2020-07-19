نائب يطالب اللجنة التحقيقية بعقود الكهرباء الابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية

2020/07/19 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين النوري رئاسة مجلس النواب بتعديل الامر النيابي رقم (٦٢) المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء واعرب النوري عن استغرابه من التدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية ، و”لا نعلم لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات […]

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