الخدمات النيابية تعزو تراجع ساعات التجهيز الكهربائي للتدخلات الأمريكية بعقود الوزارة

2020/07/19 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، تراجع ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية إلى التدخلات الأمريكية بالاستحواذ على عقود وزارة الكهرباء.وقال عضو اللجنة جاسم موحان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الضغط الأمريكي على سحب عقود الكهرباء من شركة سيمنز الألمانية وراء عدم انجاز منظومة الطاقة”، لافتا إلى إن “هذه التدخلات الأمريكية بعقود الكهرباء تعود […]

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