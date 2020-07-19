علماء يفسرون انخفاض وفيات “كورونا” في بعض البلدان ويكشفون قائمة أطعمة تحمي من الفيروس

2020/07/19 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نقلت الصحيفة البريطانية “ذي صن” عن خبراء، أن الأطعمة التي تحتوي على الملفوف أو مخلل الملفوف يمكنها أن تكون مفيدة للحماية ضد فيروس كورونا.وقال باحثون أوروبيون، إن تناول هذه الأغذية قد يفسر سبب انخفاض الوفيات من كورونا في بلدان مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية فالملفوف يشكل جزءا كبيرا من نظامهم الغذائي.وأضاف الباحثون، […]

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