2020/07/19 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن رئيس لجنة التحقيق بعقود الكهرباء حسن الكعبي أن المبالغ المصروفة على الكهرباء “ضخمة جداً” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن طيلة السنوات السابق، وفيما أكد أن لجنته “لن تكون كسابقاتها”، تعهد بكشف كامل عمليات هدر المال العام والفساد في هذا القطاع منذ 2003 .وقال الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن الكعبي : لجنته “لن تكون كسابقاتها”.. ونتعهد بكشف هدر المال والفساد بهذا القطاع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن الكعبي : لجنته “لن تكون كسابقاتها”.. ونتعهد بكشف هدر المال والفساد بهذا القطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).