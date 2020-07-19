ثلاث لاعبين جدد تحت مجهر كاتانيتش

2020/07/19 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد يواصل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، البحث عن لاعبين جدد لضمهم الى قائمة اسود الرافدين.وقال مصدر مقرب من المدرب، ان “مدرب المنتخب الوطني ابلغ مساعديه بمراقبة ثلاثة لاعبين من اجل ضمهم لصفوف المنتخب الوطني”.واوضح ان “اللاعبين هم: كرار عامر وحسن عاشور، المنضمين حديثاً للشرطة ولاعب الطلبة محمد كريم”، مشيراً الى ان “المدرب يبحث عن وجوه جديدة في اسود الرافدين”.يذكر ان العراق سيخوض التصفيات المزدوجة خلال شهر تشرين الاول المقبل.

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