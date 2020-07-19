2020/07/19 | 19:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على مرتكب لجريمة الدكة العشائرية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه"من خلال تنفيذ الواجبات والفعاليات الأمنية اليومية، تمكنت مديرية شرطة قضاء الشطرة من القبض على المتهم ( م .ر .س ) البالغ من العمر 40 عام والصادر بحقه مذكرة قبض قضائية استنادا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة الدگة العشائرية".واضافت، انه"تم اتخاذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفه اصوليا"

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