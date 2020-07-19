الزراعة: لم نمنح اجازات استيراد لمنتجات الدواجن منذ اكثر من عام

2020/07/19 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة، الأحد، عدم منح إجازات استيراد لمنتجات الدواجن منذ اكثر من عام.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هناك خلط في الاوراق بشأن سماح الوزارة بأستيراد الدجاج من دول الجوار خلال الاشهر الماضية وبملايين الدولارات"، مؤكدأ أن "هذه الانباء غير صحيحة مبينا ان الوزارة لم تمنح اجازات استيراد لمنتجات الدواجن من الدجاج الحي والمجزور وبيض المائدة منذ اكثر من عام تنفيذا لقرارات حكومية وبرلمانية من اجل حماية المنتج المحلي".

وأضاف النايف، أن "جميع شحنات الدواجن التي تدخل البلاد هي بطرق غير قانونية وقد تكون عبر منافذ غير رسمية"، داعياً كافة الاجهزة الامنية ذات العلاقة إلى "حماية المنافذ ومنع دخول مواد ممنوعة من الاستيراد من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".





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