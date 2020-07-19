نائب يدعو الى تعديل الامر الديواني المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق في عقود الكهرباء

2020/07/19 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب بهاء الدين النوري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب الى تعديل الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.وقال النوري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي …

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