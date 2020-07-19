الخدمات النيابية: شركات الاتصال اخفت الارباح الحقيقية للتهرب من الضرائب

2020/07/19 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اتهمت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، شركات الاتصال بإخفاء ارباحها الحقيقية للهروب من التحاسب الضريبي ونسبة الـ 18% للدولة العراقية من الارباح.وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي ل/المعلومة/ ان “شركات الاتصال لم تعلم الدولة بالنسبة الحقيقية لأرباحها للتهرب من الضريبة التي تترتب على نسبه الارباح”.واضاف ان “القانون يجبر شركات الاتصال تسليم 18% من […]

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