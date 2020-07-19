2020/07/19 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / .. تظاهر العشرات من ابناء احدى مناطق كربلاء، اليوم الاحد، احتجاجا على تردي الواقع الكهربائي وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “العشرات من اهالي منطقة الجمالية (شمالي كربلاء) منعوا موظفي محطة كهرباء الديزلات، من الدخول الى المحطة لممارسة عملهم “.وأضاف إن ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع موظفي محطة كهربائية في كربلاء من ممارسة عملهم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع موظفي محطة كهربائية في كربلاء من ممارسة عملهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).