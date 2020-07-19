2020/07/19 | 19:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: الوفد العراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يصل الى السعودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: الوفد العراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يصل الى السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: الوفد العراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يصل الى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).