كوردستان تحذر مواطنيها من شراء العملة الايرانية

2020/07/19 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبرت غرفة تجارة وصناعة السليمانية بإقليم كوردستان أن التعامل بالتومان الايراني للأعمال التجارية “امر طبيعي” كون التجارة مع ايران تتم عن طريقه.وقال رئيس الغرفة سيروان محمد في بيان إن “المواطنين يقومون الان بشراء التومان الايراني بهدف جني الارباح”، لافتا الى “انهم يخزنونه ليقوموا ببيعه لاحقاً بسعر أعلى وهذا عمل غير صائب ومن المحتمل […]

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