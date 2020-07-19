ضبط 825 حبة مخدرة و405 غرام مادة الكريستال في كربلاء

2020/07/19 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء، مساء الاحد ، عن تمكن القوات الامنية من اعتقال شخصين أحدهم من خارج المحافظة يقومان بالمتاجرة بالمخدرات ، وضبط بحوزتهم 825 حبة مخدرة وقرابة نصف كيلوا غرام من مادة الكريستال .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شؤون […]

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