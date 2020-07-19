الكاظمي يدعو مجلس امناء الإعلام و “نبيل جاسم” الى اصلاح وتطوير عمل الشبكة

2020/07/19 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعضاء مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي والإعلامي “نبيل جاسم” الى تقديم ورقة عمل إصلاحية لتطوير عمل الشبكة.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الكاظمي استقبل اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي نبيل جاسم، مؤكدا “على دعم الحكومة للإعلام الحر والمستقل […]

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