منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية 

2020/07/19 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي النفط الرياضي، ان حارس مرماه مصطفى سعدون، تلقى كتاباً من منظمة دولية بسبب مواقفه الإنسانية.وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر لـ /المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق الكابتن مصطفى سعدون، تلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة انسانية بلا حدود الألمانية”.وأضاف ان “هذا التكريم جاء تثمينا لجهود مصطفى الانسانية في الوقوف […]

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