2020/07/19 | 19:13 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلن نادي النفط الرياضي، ان حارس مرماه مصطفى سعدون، تلقى كتاباً من منظمة دولية بسبب مواقفه الإنسانية.
وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر لـ /المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق الكابتن مصطفى سعدون، تلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة انسانية بلا حدود الألمانية”.
وأضاف ان “هذا التكريم جاء تثمينا لجهود مصطفى الانسانية في الوقوف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن نادي النفط الرياضي، ان حارس مرماه مصطفى سعدون، تلقى كتاباً من منظمة دولية بسبب مواقفه الإنسانية.
وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر لـ /المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق الكابتن مصطفى سعدون، تلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة انسانية بلا حدود الألمانية”.
وأضاف ان “هذا التكريم جاء تثمينا لجهود مصطفى الانسانية في الوقوف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).