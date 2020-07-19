منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية 


منظمة دولية تشكر حارس النفط بسبب مواقفه الإنسانية 
2020/07/19 | 19:13 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي النفط الرياضي، ان حارس مرماه مصطفى سعدون، تلقى كتاباً من منظمة دولية بسبب مواقفه الإنسانية.

وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر لـ /المعلومة/ إن “حارس مرمى الفريق الكابتن مصطفى سعدون، تلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة انسانية بلا حدود الألمانية”.

وأضاف ان “هذا التكريم جاء تثمينا لجهود مصطفى الانسانية في الوقوف […]

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