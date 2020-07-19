الكويت تسجل وفاة و 300 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/19 | 19:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة و 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند قوله إن حالات الشفاء ارتفعت إلى 49687 حالة بعد تعافي 667 شخصا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 408 حالات، وعدد المصابين إلى 59204 أشخاص.

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