إيران تكشف سبب انفجار منشأة للطاقة في إقليم أصفهان

2020/07/19 | 19:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشف مسؤول إيراني بصناعة الكهرباء الإيرانية، مساء اليوم الأحد، سبب انفجار منشأة للطاقة في إقليم أصفهان، والذي وقع صباح اليوم بوسط البلاد.ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، أن "فساد" محولة كهرباء كان وراء الحادث الذي وقع في محطة فرعية إلى الجوار من محطة كهرباء أصفهان.وقال رجبي مشهدي إن إحدى المحولات المستخدمة في المحطة الفرعية المجاورة لمحطة كهرباء أصفهان الحرارية، وهي محطة إسلام آباد، قد تعرضت لحادث، صباح اليوم الأحد، بسبب المشكلة التي أصابتها.ونفى مشهدي فرضية التخريب في وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه تم تأكيد مسألة تعرض المحول لحادث، خاصة وأن الحادث وقع في المحطة الفرعية المجاورة لهذه المحطة الحرارية، ما يعني احتمال وقوع الحادث بسبب التخريب، غير وارد.وحول مدى تأثير الحادث في توفير الكهرباء لأصفهان، أوضح أن الحادث لم يؤد إلى الإضرار بمحطة كهرباء أصفهان الحرارية، ولم تتأثر عملية توفير الكهرباء للمنطقة التي تغطيها المحطة، منوها إلى أن محطة كهرباء إسلام آباد الحرارية في أصفهان تعود إلى نحو 50 عاما مضت.سبق أن ذكر مدير شركة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة أصفهان، سعيد محسني، أن انفجارا في محول طاقة بمحطة إسلام آباد في محافظة أصفهان، وقع في الخامسة صباح اليوم الأحد، لافتا إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر، ولم يتسبب في وقوع إصابات بين عمال المحطة.وتابع أن "الانفجار الذي وقع في محطة توليد الكهرباء في أصفهان تمت السيطرة عليه، وتم إصلاحه وعاد إلى الخدمة بعد ساعتين، ويتم أيضا إصلاح الأضرار الأخرى التي نتجت عنه.وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية، بينها منشأة نطنز.وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة، أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

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