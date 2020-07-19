2020/07/19 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة اليوم الأحد أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، متجاوزة بذلك عتبة الـ10 آلاف حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي.وأعلنت السلطات المحلية أيضا عن رصد 89 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة خلال الأسبوعين الأخيرين بواقع أكثر من 500 حالة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الخامس على التوالي.. ولاية الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الخامس على التوالي.. ولاية الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).