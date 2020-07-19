44 منطقة تتشارك بإصابات كورونا الـ310 في الكرخ.. أماكن جديدة تدخل القائمة

2020/07/19 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ310 المسجلة اليوم بفيروس كورونا، حيث توزعت على 44 منطقة.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة […]

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