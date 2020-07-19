البحرين تصارع العراق على تنظيم خليجي 25…ودرجال يؤكد: البصرة جاهزة تماما لـ”العرس الكروي”

2020/07/19 | 19:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة : يس عراق أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل2021.وقال درجال في حديث لصحيفة ” فوتبول” تابعته “يس عراق”، إن: “الحكومة العراقية تولي اهتماماً منقطع النظير لاستضافة الحدث الخليجي المهم على أرض العراق ، ونعرف جيداً ما أهمية […]

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