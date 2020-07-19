المرور العامة تعلن موعد بدء العمل بالنافذة الالكترونية لتسجيل المركبات وتوضح الية المراجعة

2020/07/19 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير العلاقات والاعلام بمديرية المرور العامة، فادي الخزعلي، اليوم الأحد، موعد العمل بقرار وزير الداخلية استقبال معاملات تسجيل المركبات عبر النافذة الالكترونية.

وقال فادي الخزعلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعادة العمل في مواقع التسجيل الخاصة بمديرية المرور العامة وبحسب قرار وزير الداخلية سيبدأ من يوم غد الاثنين، وسيجري استقبال المراجعين لتسجيل المركبات غير المسجلة سابقا".

واضاف الخزعلي، أن "عمل مديرية المرور العامة سيقتصر على النافذة الالكترونية فقط، وعبر الرابط الالكتروني الرسمي".

وأشار مدير العلاقات والاعلام بمديرية المرور العامة، إلى أن "اعادة منح وتجديد اجازات السوق في الايام القليلة المقبلة ستجري تبعا لتقديم الخدمات للمواطنين على الموقع الالكتروني ووفق التسلسل الممنوح".

ووجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت (18 تموز 2020)، بفتح تسجيل السيارات الكترونياً في بغداد والمحافظات.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاهتمام بطلبات المواطنين هو من أولويات عملنا في وزارة الداخلية، وبسبب جائحة كورونا كان هناك إيقاف لعمل عدد من الدوائر بينها مديرية المرور العامة".

وأضاف، "ولكثرة المناشدات الواردة إلينا، فقد وجهنا بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات، على أن يتم دراسة فتح التسجيل لمواضيع أخرى لدوائر الوزارة في القريب العاجل".

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بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مصدر في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، بأن اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم سيعقد يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ جملة من القرارات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة ستجتمع لتقارير

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الأحوال المدنية، الأحد (19 تموز 2020)، المباشرة بإصدار الجوازات عبر الرابط الالكتروني الخاص بها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجه بالمباشرة بخدمة إصدار الجواز

بغداد اليوم _ متابعة

وضع رجالٌ من قرية نهران عمر، في القلب من جنوبي العراق الغني بالنفط، مظاريف كبيرة تتضمَّن تقارير لأشعةٍ سينية، وتقارير طبية، وشهادات وفاة، في ضريحٍ شيعي.



جاءوا ليصفوا البؤس الذي يقولون إنه ينتج عن الغاز المُحترِق والمواد

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