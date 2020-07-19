صحة الكرخ توضح التوزيع الحغرافي لـ 10 وفيات و 310 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/19 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدير عام دائرة صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير -——- ١٠ابو غريب ——— ٣الاسكان ———- ٣البياع ———— ١٧التاجي ———- ٤التراث ———— ١٠الحارثية ———- ١الحرية ———— ١٨الدورة ———— ٢٨الدولعي ——— ٨الرحمانية ——— ٤السيدية ———- ١٥الشالجية ——— ١الشرطة الخامسة ——- ٥الشرطة الرابعة ——— ١الشعلة ——— ١٤الصالحية ——- ٢الطارمية ——— ١٩الطوبجي ——- ٦العامرية ——— ٢الغزالية ——— ٨القادسية ——- ٢الكاظمية ——- ١٠الكرخ ———— ٥اللطيفية ——— ٣المحمودية —— ٣المشاهدة ——- ٦المعالف ——— ٤المنصور ——— ٤الوشاش ——— ١اليرموك ——— ٤اليوسفية ——- ١جكوك ——— ٢حي الجامعة ——- ٥حي الجهاد ——— ٢٥حي الخضراء ——- ١حي العامل ——— ٣٤حي العدل ———- ١سبع البور ———— ٢سويب ———— ١شارع حيفا —— ١صدر اليوسفية ——- ٢مجمع الايادي الخيرة ——- ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٣

الشفاء:٣٥٤

الوفيات:

- وفاة/٥٨سنة/انثى/الجعيفر/محلة٢٠٨-وفاة/٥٨سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٥٦- وفاة/٦٨سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٥٠- وفاة/٦٩سنة/انثى/سبع البور/محلة٤٤٥- وفاة/٦٨سنة/انثى/الدورة/محلة٨٣٦- وفاة/٤٠سنة/ذكر- وفاة/٤١سنة/انثى/الغزالية/محلة٦٥١- وفاة/٤٩سنة/ذكر/الشماسية/محلة٣١٨- وفاة/٦٥سنة/ذكر/الجادرية/محلة٩١٣- وفاة/٧١سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٩٧

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاحد، توضيحا بالتوزيع الجغرافي لـ 421 اصابة جديدة بكورونا سُجلت اليوم.

واعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن "تسجيل 421 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 199 اصابة خل

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاحد 19-7-2020، تسجيل 90 وفاةً جديدة بفيروس كورونا و 2310 اصابات ضمن بيان الموقف الوبائي اليوم قابلتها 2036 حالة شفاء في ارتفاع جديد بعد ايام من التراجع فيما كانت سجلت امس 2094 اصابة بكورونا و

بغداد اليوم - بغداد

ابدى عضو خلية الازمة النيابية رياض المسعودي اعتراضه على صدور قرار حكومي باعادة فتح المولات والمطارات وامكانية رفع حظر التجوال الشامل بعد عيد الاضحى.

وقال المسعودي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن الايام الأخيرة شهدت ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ توضح التوزيع الحغرافي لـ 10 وفيات و 310 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ توضح التوزيع الحغرافي لـ 10 وفيات و 310 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).