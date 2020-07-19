عضو بالامن النيابية: سبب أمني اقلق ايران دفع ظريف لزيارة العراق

2020/07/19 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، الأحد (19 تموز 2020)، عن سبب يخص محافظة ديالى دفع وزير الخارجية الإيراني لزيارة بغداد.

وقال صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريح وزير الخارجية الإيراني ظريف اثناء وصوله الى بغداد بشأن الاستعداد لمواجهة التهديدات الإرهابية، تزامن مع اطلاق العمليات العسكرية الواسعة في تعقب خلايا داعش ضمن ( عمليات ابطال العراق بنسخها الرابعة)، فضلا عن وجود معلومات استخبارية عن تدفق عدد من الإرهابيين في مناطق كفري وجلولاء في محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية".

واضاف أن "إيران لديها حدود تصل الى اكثر من 1200 كم مع العراق وبعضها متداخله في الشريط الحدودي مع بلادنا واي توتر امني سينعكس سلبا على إيران"، لافتا الى أن "طهران لديها قلق كبير من نشاط داعش في بعض مناطق ديالى القريبة جدا من الحدود معها والتي يمكن ان تسلل اليها العناصر الإرهابية".

وبين أن "إيران تسعى الى المزيد من التعاون الامني مع العراق لمواجهة الإرهاب لأن اي ضرر امني في العراق سينتقل مباشرة اليها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفاصيل الملفات التي بحثها رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "أجرى مباحثات مع الوفد الزائر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف، "نقل ظريف إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اهتمام إيران على أعلى المستويات بزيارته المرتقبة الى إيران، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين".

وأكد الكاظمي، "خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها".

واضاف أن "العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة".

من جانبه أشار ظريف، الى أن "إيران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق ، والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات".

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، حيث سيلتقي مسؤولين عراقيين لبحث عدد من الملفات.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- اربيل

افاد مراسل بغداد اليوم في اربيل ، الاحد 19-7-2020، بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل قبل قليل الى عاصمة اقليم كردستان.

وقال مراسلنا ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل الى عاصمة اقليم كردستان، لاجراء مباحثا

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب بائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الأحد (19 تموز 2020)، إن توقيت ربط شبكة الكهرباء العراقية بدول الخليج في الوقت الحالي يحمل رسائل كثيرة.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توقيت الخطوة الخليجية بالرب

دبغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (19 تموز 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استقبل اليوم الأحد، وز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالامن النيابية: سبب أمني اقلق ايران دفع ظريف لزيارة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالامن النيابية: سبب أمني اقلق ايران دفع ظريف لزيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).