ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

2020/07/19 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بغداد مساء اليوم الاحد متوجها إلى أربيل ، في اطار زيارته للعراق التي تستغرق يوما واحدا....

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