السليمانية تؤشر انخفاضاً في إصابات وباء كورونا

2020/07/19 | 19:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 الباقين في المستشفيات والمراكز الخاصة بالمرض يبلغ الان 176 مصابا فقط.

وقال المتحدث باسم المديرية الدكتور ياد النقشبندي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن 22 مصابا فقط يخضعون للعناية الطبية المركزة.

وارتفعت في الاونة الاخيرة نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس المرض في مؤشر على توقف موجة الإصابات الكبيرة التي اجتاحت السليمانية والاقليم والعراق بصورة عامة.

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