الولايات المتحدة.. لا مكان لجثث الموتى بعد تجاوز وفيات كورونا 140 ألفا

2020/07/19 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، 140 ألف بنهاية، يوم أمس السبت، تزامنًا مع استمرارارتفاع الإصابات في 42 ولاية على مدى الأسبوعين الماضيين.وبحسب تحليل لوكالة “رويترز”، شهدت الولايات المتحدة، منذ أواخر يونيو/ حزيران، عودة ارتفاع الحالات الجديدة، والآن وبعد ستة أسابيع، بدأت الوفيات ترتفع أيضًا.وتفقد أمريكا […]

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