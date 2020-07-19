الوقف السني يعلن استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى

2020/07/19 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن ديوان الوقف السني في العراق استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك وذلك بعد اجتماع حضره علماء الدين.وقال الديوان في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “رئيس الديوان سعد كمبش عقد اليوم اجتماعا بحضور الكادر المتقدم في الديوان والوكيل والإداري وبحضور عدد من العلماء ممثلي المجمع الفقهي […]

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