العمليات تطلب مساعدة المواطنين لاعتقال منفذي هجوم الخضراء

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، إطلاق عملية استخبارية لملاحقة منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وذكرت القيادة في بيان، 19 تموز/يوليو، أن "المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم، إلى سقوط ثلاث قدائف هاون عيار 82 ملم، انفجرت اثنتان منها وواحدة لم تنفجر".

وأضاف البيان، أن "الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق وإضعاف الدولة".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة بتكليف جهد أمني استخباري سريع للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء".

وختم البيان بالقول، "ونهيب بكافة المواطنين التعاون مع القوات الأمنية في تقديم المعلومات لمكافحة هذه المجاميع الإجرامية".

وقال مصدر أمني في حديث لـ"الترا عراق"، الأحد 19 تموز/يوليو، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وسط بغداد".

فيما قال مصدر آخر، إن "أصوات 3 انفجارات دوت وسط المنطقة الخضراء بالتزامن مع اجتماعات يعقدها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع المسؤولين".

ووقع الهجوم بعد وقت قصير من لقاء الوزير الإيراني برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، فضلاً عن هادي العامري وعمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة، التي كانت قد ألمحت صباحًا إلى قرب تنفيذ عملية جديدة، خبر القصف باللغتين الفارسية والإنجليزية فضلاً عن العربية، وقالت إن فصيل "عصبة الثائرين" هو من نفذ الهجوم، مؤكدة أن منظومة الدفاع في السفارة الأمريكية "فشلت في صد الصواريخ".

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