سجل العراق 2310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 19 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 15 ألف و737 نموذجًا جديدًا وسجلت 2310 إصابات في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 421
بغداد/ الكرخ: 310
مدينة الطب: 30
النجف: 133
السليمانية: 100
أربيل: 37
دهوك: 5
كربلاء: 161
كركوك: 96
ديالى: 58
واسط: 146
البصرة: 172
ميسان: 61
بابل: 190
الديوانية: 86
ذي قار: 38
الأنبار: 20
صلاح الدين: 56
المثنى: 166
نينوى: 24
الشفاء: 2036 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 299
بغداد الكرخ: 354
مدينة الطب: 181
النجف: 108
السليمانية: 49
أربيل: 56
دهوك: 13
كربلاء: 150
كركوك: 36
ديالى: 80
واسط: 208
البصرة: 116
ميسان: 96
بابل: 43
الديوانية: 47
ذي قار: 101
الأنبار: 11
نينوى: 23
صلاح الدين: 65
الوفيات: 90 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 15
بغداد الكرخ: 10
مدينة الطب: 2
النجف: 2
السليمانية: 7
أربيل: 4
كربلاء: 2
كركوك: 11
ديالى: 1
واسط: 1
البصرة: 6
ميسان: 3
بابل: 6
الديوانية: 6
ذي قار: 9
الأنبار: 2
المثنى: 1
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 92530
مجموع حالات الشفاء: 60528
الراقدين الكلي: 28530
الراقدين في العناية المركزة: 389
مجموع الوفيات: 3781
اقرأ/ي أيضًا:
"موجة" قادمة من 4 دول..
منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر الجائحة يقترب من 100 ألف إصابة في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر الجائحة يقترب من 100 ألف إصابة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).