مؤشر الجائحة يقترب من 100 ألف إصابة في العراق

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 92 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 2310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 19 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 15 ألف و737 نموذجًا جديدًا وسجلت 2310 إصابات في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 421

بغداد/ الكرخ: 310

مدينة الطب: 30

النجف: 133

السليمانية: 100

أربيل: 37

دهوك: 5

كربلاء: 161

كركوك: 96

ديالى: 58

واسط: 146

البصرة: 172

ميسان: 61

بابل: 190

الديوانية: 86

ذي قار: 38

الأنبار: 20

صلاح الدين: 56

المثنى: 166

نينوى: 24

الشفاء: 2036 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 299

بغداد الكرخ: 354

مدينة الطب: 181

النجف: 108

السليمانية: 49

أربيل: 56

دهوك: 13

كربلاء: 150

كركوك: 36

ديالى: 80

واسط: 208

البصرة: 116

ميسان: 96

بابل: 43

الديوانية: 47

ذي قار: 101

الأنبار: 11

نينوى: 23

صلاح الدين: 65

الوفيات: 90 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 15

بغداد الكرخ: 10

مدينة الطب: 2

النجف: 2

السليمانية: 7

أربيل: 4

كربلاء: 2

كركوك: 11

ديالى: 1

واسط: 1

البصرة: 6

ميسان: 3

بابل: 6

الديوانية: 6

ذي قار: 9

الأنبار: 2

المثنى: 1

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 92530

مجموع حالات الشفاء: 60528

الراقدين الكلي: 28530

الراقدين في العناية المركزة: 389

مجموع الوفيات: 3781

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