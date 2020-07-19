وزير الخارجية الإيراني يصل اربيل ويجتمع مع رئيس الإقليم

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأحد، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قادماً من بغداد.

واستُقل ظريف في مطار اربيل الدولي، من قبل جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس الاقليم.

وعقد ظريف فور وصوله اجتماعاً مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وفي وقت سابق الأحد، بدأ ظريف زيارة رسمية إلى العراق، التقى خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إيراني للعراق منذ تولي الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في نيسان/ أبريل الماضي.

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