رئيس الجمهورية لظريف المنطقة بحاجة لبناء علاقات متوازنة وتفاهم وتنسيق

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حاجة المنطقة إلى تفاهم مشترك لإيجاد حلول للأزمات وترسيخ الأمن الإقليمي.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”، مبينة أن صالح أكد خلال اللقاء […]

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