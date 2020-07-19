تفاصيل الوفيات والإصابات الـ320 المسجلة اليوم بكورونا في الكرخ

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الأحد، تفاصيل الوفيات الـ10 والإصابات الـ310 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد، والتي اعلنها الموقف الوبائي الرسمي.وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير -——- ١٠ابو غريب ——— ٣الاسكان ———- ٣البياع ———— ١٧التاجي ———- ٤التراث ———— ١٠الحارثية ———- ١الحرية ———— ١٨الدورة ———— ٢٨الدولعي ——— ٨الرحمانية ——— ٤السيدية ———- ١٥الشالجية ——— ١الشرطة الخامسة ——- ٥الشرطة الرابعة ——— ١الشعلة ——— ١٤الصالحية ——- ٢الطارمية ——— ١٩الطوبجي ——- ٦العامرية ——— ٢الغزالية ——— ٨القادسية ——- ٢الكاظمية ——- ١٠الكرخ ———— ٥اللطيفية ——— ٣المحمودية —— ٣المشاهدة ——- ٦المعالف ——— ٤المنصور ——— ٤الوشاش ——— ١اليرموك ——— ٤اليوسفية ——- ١جكوك ——— ٢حي الجامعة ——- ٥حي الجهاد ——— ٢٥حي الخضراء ——- ١حي العامل ——— ٣٤حي العدل ———- ١سبع البور ———— ٢سويب ———— ١شارع حيفا —— ١صدر اليوسفية ——- ٢مجمع الايادي الخيرة ——- ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٣".وأضاف الحجامي، ان "حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية: ٣٥٤"، لافتاً إلى أن "حالات الوفيات المسجلة كالآتي:- وفاة/٥٨سنة/انثى/الجعيفر/محلة ٢٠٨-وفاة/٥٨سنة/ذكر/الشعلة/محلة ٤٥٦- وفاة/٦٨سنة/ذكر/الشعلة/محلة ٤٥٠- وفاة/٦٩سنة/انثى/سبع البور/محلة ٤٤٥- وفاة/٦٨سنة/انثى/الدورة/محلة ٨٣٦- وفاة/٤٠سنة/ذكر- وفاة/٤١سنة/انثى/الغزالية/محلة ٦٥١- وفاة/٤٩سنة/ذكر/الشماسية/محلة ٣١٨- وفاة/٦٥سنة/ذكر/الجادرية/محلة ٩١٣- وفاة/٧١سنة/انثى/حي الجهاد/محلة ٨٩٧".

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