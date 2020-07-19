القبض على 15 متهم بينهم مطلوب بالإرهاب وتجار بالقطع الأثرية في بغداد

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد القت القوات الامنية القبض على ١٥ متهم من بينهم مطلوب بالإرهاب وامرأتان واثنان يتاجران بالقطع الأثرية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية لإلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (١٢) متهما من بينهم مطلوب بالإرهاب وامرأتين مطلوبتين وفق أحكام جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم تدوين أقوالهم وإحالتهم لجهات الطلب.من جانب اخر القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية في منطقة المحمودية جنوب بغداد، حيث القي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما ثلاث قطع أثرية من العصور القديمة ، تم ضبط القطع الأثرية بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 15 متهم بينهم مطلوب بالإرهاب وتجار بالقطع الأثرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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