القبض على 15 متهم بينهم مطلوب بالإرهاب وتجار بالقطع الأثرية في بغداد

2020/07/19 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد القت القوات الامنية القبض على ١٥ متهم من بينهم مطلوب بالإرهاب وامرأتان واثنان يتاجران بالقطع الأثرية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية لإلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (١٢) متهما من بينهم مطلوب بالإرهاب وامرأتين مطلوبتين وفق أحكام جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، تم تدوين أقوالهم وإحالتهم لجهات الطلب.من جانب اخر القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية في منطقة المحمودية جنوب بغداد، حيث القي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما ثلاث قطع أثرية من العصور القديمة ، تم ضبط القطع الأثرية بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة.

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