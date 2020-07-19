الكشف عن عمليات “سرية” نفذتها قوات بريطانية خاصة بـ”القنص” في العراق!

2020/07/19 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن فرق القناصة التابعة للقوات الخاصة البريطانية “ساس”، لاحقت أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في كهوف الجبال في شمال العراق، مما أسفر عن مقتل 100 إرهابي على الأقل في “حرب سرية” تهدف إلى التخلص منهم.وقامت ساس بتعقب عناصر داعش، بما في ذلك البريطانيين منهم، في مخابئهم […]

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