علماء يحددون أماكن عيش الأجانب في الكوكب الأحمر

2020/07/19 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتبه الخبراء في أن الكائنات الفضائية تعيش في أنفاق تحت الأرض على كوكب المريخ تشكلت من الحمم منذ مليارات السنوات.ويمكن أن يختبئوا فيها للهروب من سطح الكوكب غير المضياف.وهناك أكثر من 1000 كهف على هذا الكوكب، ويدعو الباحثون وكالة ناسا لإرسال روبوت لاستكشافها.ويقع كوكب المريخ على بعد نحو 33 مليون ميل، ويجعل …

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