2020/07/19 | 20:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا كوردستان..٢٥٦ إصابة و١٣٣ حالة شفاء خلال يوم

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