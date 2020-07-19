رئيس مجلس النواب يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

2020/07/19 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين مع كلٍّ من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة …

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