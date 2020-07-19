نبيل جاسم وشبكة الإعلام العراقي إلى الواجهة من جديد.. التصويت سيمضي والتنصيب “قريب جدًا”

2020/07/19 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاد الحديث بشأن تنصيب الاعلامي العراقي نبيل جاسم رئيسا لشبكة الاعلام العراقي، بعد ظهوره اليوم الاحد، في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفقة وفد من مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.واستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي الدكتور نبيل جاسم.وبحسب بيان المكتب […]

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