احتفال بـتخطي أغنية رحمة رياض “ماكو مني” عتبة الـ50 مليون مشاهدة بعد أشهر على اطلاقها

2020/07/19 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة احتفلت شركة “Music is my life”، على تخطي مشاهدات أغنية الفنانة العراقية رحمة رياض “ماكو مني” عتبة الخمسين مليون مشاهدة خلال أقل من سبعة اشهر على اصدار الاغنية.وتخطّت قناة رحمة الرسميّة المليون مشترك، بعد تصدّر أغنيتها “وعد مني”، وتخطّي الفيديو عتبة الـ 164 مليون مشاهدة في “يوتيوب”.وتفعّل رحمة نشاطها […]

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