هونغ كونغ تعلن تفشي كورونا وخروجه عن السيطرة

2020/07/19 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الصينية كاري لام من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في المستعمرة البريطانية السابقة خرج عن السيطرة، بعد تسجيل ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات.وأكدت لام، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأحد، تسجيل 108 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل […]

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