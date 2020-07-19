بالصور. كويكب وحشي بقطر 170 مترا يقترب من الأرض

2020/07/19 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت المراصد الفضائية عن اقتراب كويكب بقطر 170 مترا من كوكب الأرض بسرعة 84 ألف كم في الساعة في 24 يوليو/ تموز القادم.الكوكب المقترب هو عبارة عن صخرة فضائية وحشية يبلغ قطرها 170 مترا، وستصل الأرض في غضون أيام.وبحسب صحيفة “sakshi”، يقدر حجم الكويكب تقريبا بحجم مركز مدينة لندن لمرة ونصف، […]

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