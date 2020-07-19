2020/07/19 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يدعو وزارة التربية الى ايجاد حل بديل لأجراء الامتحانات الوزارية .. ويحذر من كارثة صحية قد تشمل الطلبة وعوائلهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/19 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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