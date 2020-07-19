2020/07/19 | 20:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – يس عراق اختتم فريق نادي برشلونة بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي”الليغا”، اليوم الاحد، بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة، في إطار الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.مباراة نهاية الموسم، لم تحمل أهمية كبيرة للفريق الضيف، اذ خسر بالفعل لقب الليغا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الخميس الماضي، بعد الخسارة من أوساسونا 2/1 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يختتم مبارياته في الليغا بفوز عريض على الافيس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يختتم مبارياته في الليغا بفوز عريض على الافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).