2020/07/19 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد

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