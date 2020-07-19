الامن النيابية تكشف عن تمويل لايزال يتدفق من بعض الدول العربية لـ” داعش”

2020/07/19 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبا صروط، الاحد، عن تمويل مالي لايزال يتدفق من بعض الدول العربية لتنظيم داعش الارهابي.وقال صروط في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان بانه منذ بروز داعش الارهابي في المشهد العراقي واحتلاله العديد من المدن والسيطرة عليها وامتلاكه اسلحة وتجنيده الاف من […]

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