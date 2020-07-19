البحرين تصارع العراق على تنظيم خليجي25..ودرجال يؤكد: البصرة جاهزة تمامًا للعرس الكروي

2020/07/19 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل2021.وقال درجال في حديث لصحيفة ” فوتبول وتابعته وكالة اين ، إن: “الحكومة العراقية تولي اهتماماً منقطع النظير لاستضافة الحدث الخليجي المهم على أرض العراق ، ونعرف جيداً ما أهمية هذه البطولة بالنسبة للخليجيين عموماً وللعراقيين خصوصاً ، فالبطولة تمثل أرثاً حقيقياً لأبناء المنطقة ، نسعى جاهدين ليكون خليجي 25 في البصرة بعد سنوات طويلة من إقامتها في العراق الذي أستضاف البطولة للمرة الأولى عام 1979”.وأضاف الوزير : ان “قرار رؤساء الاتحادات الخليجية بإسناد البطولة للعراق في اجتماع الدوحة كان مفرحاً للغاية ، الجميع يعرف مدى محبة وشغف جميع العراقيين باحتضان البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم ، نتطلع باعتزاز لاستضافة أشقائنا في دول الخليج بكل محبة ووفاء ، لنبرهن لهم مدى الحب الذي يكنه أبناء الرافدين لأخوتهم في دول الخليج كافة”.وأوضح درجال، بشأن جاهزية البصرة من حيث المنشآت الرياضية والبنى التحتية : ان “المدينة تملك منشآت وملاعب على أعلى مستوى ، لدينا ملعب جذع النخلة 65 الف متفرج ، ولدينا ملعب الفيحاء 10 آلاف متفرج ، وسيكون ملعب الميناء الأولمبي 30 الف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة”.وتابع: “نتحرى بشوق كبير لمجيء موعد إقامة خليجي 25 في البصرة ، ومتاكدون تماما أن البطولة ستكون واحدة من أنجح البطولات على مدى تاريخها ، سيرى العالم بإكمله محبة العراقيين لكرة القدم ، وأجزم أن كل مباريات البطولة ستحظى باهتمام جماهيري غفير تملىء مدرجات ملاعب البصرة”، متعهدا بتوفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح البطولة ، وستكون البصرة جاهزة من النواحي الإدارية والأمنية والتنظيمية وفي أعلى المستويات ، سنعمل على أن يكون خليجي 25 حديث كل الأوساط الإعلامية الخليجية والعربية وحتى العالمية”.وعبر الوزير عدنان درجال، عن ترحيبه بجميع الأشقاء في عراق المحبة والنقاء ، مضيفا: مرحبا بكل أخوتنا وأحبائنا في دول الخليج ببلدهم العراق ، ستمثل استضافة البصرة للبطولة عرساً كروياً خليجياً مميزاً، وسيرى الجميع مدى الاهتمام والحفاوة البالغة، ومدى المحبة التي يكنها العراقيين لأخوتهم، العراق بلد الخير والبصرة هي أم الخير، وأهلاً بالجميع في مدينة السياب ، مدينة الكرم والطيبة والاخوة”.ويشار الى ان مملكة البحرين قد تقدمت في مطلع شهر أيار 2020، بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس الخليج “خليجي 25” كبديل للعراق.وبحسب ما أفادت صحيفة “الوطن” البحرينية، حيث أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، أن الاتحاد خاطب الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسميا يتضمن رغبة استضافة النسخة 25 لبطولة كأس الخليج العربي كبديل للعراق، مشيرا إلى أن الأمر متروك لقرار الاتحاد الخليجي.يذكر أن منتخب البحرين هو حامل اللقب وسبق للبحرين أن نظمت البطولة “خليجي 21” في عام 2013.وبحسب معلومات متداولة فإن الاتحاد البحريني ينتظر خطاب رد من نظيره الخليجي الذي سيحسم الأمور خلال الفترة القادمة.

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