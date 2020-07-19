الكاتيوشا “تغيب” بأول عملية بعد “إصابة الطفل”.. هل فشلت منظومة دفاع السفارة بصد الهجمة وماعلاقة “تغيير” نوع القذائف؟

2020/07/19 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في أول عملية بعد نحو أسبوعين على آخر هجوم صاروخي طال المنطقة الخضراء، شهد محيط السفارة الاميركية، سقوط 3 قذائف صاروخية ظهر اليوم وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الايرانية جواد ظريف إلى العاصمة بغداد.وبعيدًا عن الأهداف التي تقف وراء هذه العملية، وتوقيتها بعد غياب دام نحو أسبوعين، تخللته عمليات “غير […]

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